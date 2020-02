எங்கிருந்தும் ஓட்டு: விரைவில் வருகிறது வசதி

இந்த முறையை நான் பாராட்டுகிறேன், ஆனால் எனக்கு இன்னும் ஒரு வழி தேவை, நான் வாக்களித்த பிறகு எனது வாக்குகளைப் பார்க்க விரும்புகிறேன், வாக்கு முடிவுகளை அறிவித்த பிறகு நான் சொன்னேன். ஏனென்றால், அது சரியான வாக்கு, இல்லையெனில் கள்ள வாக்களிப்பு, வாக்கு தவறாக இருந்தால், நாங்கள் நீதிமன்றத்திற்கு செல்லலாம். I appreciate this method, but I still need a way out and I want to see my vote after the vote, as I said after announcing the ballot results. Because if it's the right vote, otherwise a counterfeit vote, if the vote is wrong, we can go to court.