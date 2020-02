தமிழ் மண்ணில் சிஏஏ சட்டத்தால் பாதிப்பில்லை: முதல்வர்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: தமிழ் மண்ணில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தால் (சிஏஏ) யாருக்கும் பாதிப்பில்லை என முதல்வர் இ.பி.எஸ்., கூறியுள்ளார்.



சட்டசபையில் அவர் பேசியதாவது: தமிழ் மண்ணில் பிறந்த யாருக்கும் குடியிரிமை சட்டத்தால் பாதிப்பில்லை. சிஏஏ குறித்து மக்களை ஏமாற்றி தவறான தகவல்களை பரப்புகின்றனர். இந்த சட்டத்தால் யார் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்பதை திமுக விளக்க வேண்டும். குடியுரிமை சட்டம் குறித்து மத்திய அரசு தான் முடிவு செய்யும். அதனை திரும்ப பெறும் அதிகாரம் தங்களிடம் இல்லை. இவ்வாறு முதல்வர் பேசினார்.





