மஹாராஷ்டிராவில் என்.பி.ஆர்.,க்கு தடையில்லை

புதுடில்லி :மஹாராஷ்டிராவில் என்.பி.ஆர்., எனப்படும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு அமல்படுத்துவதற்கு தடையில்லை எனக்கூறியுள்ள, அம்மாநில முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே, சிஏஏ குறித்து யாரும் கவலைப்பட தேவையில்லை எனவும், அதே நேரத்தில் என்.ஆர்.சி., அமல்படுத்துவதை அனுமதிக்க மாட்டேன் என தெரிவித்துள்ளார்.



இது தொடர்பாக உத்தவ் தாக்கரே கூறியதாவது:

என்பிஆர் படிவங்கள் குறித்து தான் நேரடியாக ஆய்வு செய்வேன். என்.பி.ஆர், கணக்கெடுப்பால் யாருக்கும் பாதிப்பு இருக்கக்கூடாது. அதேநேரத்தில் என்ஆர்சி அமல்படுத்தப்படுவதை அனுமதிக்க முடியாது. சிஏஏ, என்ஆர்சி என்பது வேறு, என்பிஆர் என்பது வேறு. சிஏஏ அமல்படுத்தினால் யாரும் கவலைப்பட தேவையில்லை. என்ஆர்சி அமல்படுத்தினால் ஹிந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லிம்கள் மட்டுமல்லாமல் ஆதிவாசிகளும் பாதிக்கப்படுவார்கள். தற்போது வரை என்.ஆர்.சி., குறித்து மத்திய அரசு விவாதிக்கவில்லை. என்பிஆர் என்பது கணக்கெடுப்பு மட்டுமே. 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடக்கும் இந்த கணக்கெடுப்பால் யாரும் பாதிக்கப்பட்டதாக எனக்கு தெரியவில்லை. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.









மஹாராஷ்டிராவில் சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே தலைமையில் நடக்கும் கூட்டணி ஆட்சியில், காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. மூன்று கட்சிகளும் என்.பி.ஆர்., குறித்து ஒவ்வொரு கருத்தை கூறி வருகின்றன. லோக்சபாவில், குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை ஆதரித்த சிவசேனா, ராஜ்யசபாவில், ஓட்டெடுப்பின் போது வெளிநடப்பு செய்தது.

