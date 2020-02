போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் மாட்டு இறைச்சி விநியோகித்த காங்.,

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

கோழிக்கோடு : கேரளாவில் காங்., பொதுச் செயலாளரும், வழக்கறிஞருமான பிரவீன் குமார் தலைமையிலான கட்சி தொண்டர்கள், முக்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாசலில் வைத்து மாட்டு இறைச்சி சமைத்து விநியோகம் செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.



கேரளாவில் போலீஸ் பயிற்சி கழக உணவகத்தில் உணவு பட்டியலில் இருந்து மாட்டு இறைச்சி நீக்கப்பட்டுள்ளது. காவலர்களுக்கு ஆரோக்கியமான உணவுகளை வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக கோழிக்கோட்டில் உள்ள முக்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாசலில் மாட்டு இறைச்சி, அனைவரும் காங்., கட்சி சார்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.







இது பற்றி செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரவீன் குமார், சங் பரிவார் பக்கம் சாயும் முதல்வர் பினராயி விஜயனுக்கு தெளிவாக புரிய வைக்கவே இதை செய்தோம். பதவியேற்பதற்கு முன் உடனடியாக பிரதமர் மோடியை சந்தித்து விட்டு வந்த அவர், அதன் பிறகு பா.ஜ.,வுடன் கைகோர்த்து செயல்பட்டு வருகிறார். அத்துடன் டிஜிபி.,யாக லோக்நாத் பகிராவை நியமித்துள்ளார். குஜராத் கலவர வழக்கில் இருந்து மோடியையும், அமித்ஷாவையும் காப்பாற்றியவர் லோக்நாத். தற்போது அவர் பினராயி விஜயனின் ஒப்புதலுடன், சங் பரிவார் அமைப்பின் கொள்கைகளை அமல்படுத்தி வருகிறார். பினராயி விஜயனின் இரட்டை வேடத்தை கேரளா முழுவதும் காங்., அம்பலப்படுத்தும் என்றார்.

