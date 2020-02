ஸ்வீடனில் தொழிலதிபர்! கோவையில் பிச்சைக்காரர்!: மாற்றத்துக்கு காரணம் இதுதான்!

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

கோவை: ஸ்வீடனைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் கிம். இவர், சில மாதங்களுக்கு முன், இந்தியாவிற்குச் சுற்றுப்பயணம் வந்தார். அங்கும் இங்கும் சுற்றித் திரிந்தவர், கோவையில் உள்ள ஈஷா யோக மையம் குறித்துக் கேள்விப்பட்டு, சில நாட்களுக்கு முன் அங்கு சென்றார்.

அங்கு சில நாட்கள் தங்கியிருந்தவர், பிறகு அங்கிருந்தும் வெளியேறினார். இந்நிலையில், கோவை ரயில்வே ஸ்டேஷன், கலெக்டர் அலுவலகம், காந்திபுரம் மற்றும் உக்கடம் பேருந்து நிலையம் என, கோவையில் மக்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகளுக்குச் சென்று, பிச்சையெடுத்து வருகிறார். பிச்சையிடுவோருக்கு இருகரம் கூப்பி, நன்றியும் வணக்கமும் தெரிவித்து வருகிறார்.இவரிடம் கல்லூரி மாணவர்களும், சமூக ஆர்வலர்களும், போலீசாரும், 'உங்களுக்கு ஏன் இந்த நிலை' எனக் கேட்டு வருகின்றனர். அவர்களிடம், 'என்னிடம் பணம் இருக்கிறது. ஆனால், என் மனதில் நிம்மதி இல்லை. என் தாய் நாட்டில் உள்ள மக்களுக்கு உதவிகள் செய்தேன். ஆனால், அது எனக்கு நிம்மதியைக் கொடுக்கவில்லை. இந்தியா வந்தேன்.





ஏழை எளிய மக்கள்போல சாதாரண வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டது. எனது ஆன்மிக குருவின் அறிவுரைப்படி, மக்களிடம் பிச்சையெடுத்து, எனது தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்கிறேன். இதனால் எனக்கு மன நிம்மதியையும் மகிழ்ச்சியையும் கிடைக்கிறது' என, வெளிநாட்டுப் பிச்சைக்காரரான கிம் கூறி வருகிறார்.



வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர், பிச்சையெடுப்பதைக் கோவை மக்கள் ஆச்சர்யத்துடன் பார்த்து, குறைந்தது 10 ரூபாய் வரை கொடுத்தும் வருகின்றனர்.

