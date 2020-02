இங்கிலாந்து குடியுரிமை: ஆவணமின்றி தவிக்கும் முதியவர்கள்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

லண்டன்: ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து பிரிந்த பின், பல்வேறு மாற்றங்களை இங்கிலாந்து செய்து வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, இங்கிலாந்தில் வசிக்கும் மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களை, தங்கள் குடியுரிமையை நிரூபிக்கும் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என, அரசு உத்தரவிட்டது.

இதனால், அங்குள்ள ஏழைகள் மற்றும் முதியவர்கள் உட்பட பலரும் பாதிப்படைந்துள்ளனர். இத்தாலியைச் சேர்ந்தவர் ஆன்டனியோ பின்னெல்லி. 95 வயது முதியவரான இவர், கடந்த, 68 ஆண்டுகளாக இங்கிலாந்தில் வசித்து வருகிறார். 32 வருடங்களாக அரசின் ஓய்வூதியமும் வாங்கி வருகிறார். இவரது குடியுரிமையை நிரூபிக்க வேண்டும் என, இங்கிலாந்து அரசு கூறியிருக்கிறது.கடந்த 1952ல் இங்கிலாந்திற்குக் குடியேறிய ஆன்டனியோ கூறுகையில், 'நான் இங்கிலாந்திற்கு வந்தபோது என்னிடம் கொடுக்கப்பட்ட வெளிநாட்டினர் சான்றிதழை இன்னும் வைத்திருக்கிறேன். ஆனால், என்னுடைய வங்கிக் கணக்குகளைத் கேட்கின்றனர்' என, வேதனையுடன் கூறுகிறார்.மனைவியையும், மகனையும் இழந்த ஆன்டனியோ தன்னுடைய பேரக்குழந்தைகளுடன் தற்போது வசித்து வருகிறார்.





'70 ஆண்டுகளாக இங்கு வசிக்கும் ஆன்டனியோவுக்கு தற்போது குடியுரிமையை நிரூபிப்பது ஒரு சுமையைப்போல முன் நிற்கிறது. அரசின் முடிவால், ஆன்டனியோ போல், பல முதியவர்கள், ஏழை எளியமக்கள் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்' என, இங்கிலாந்தில் உள்ள சமூக ஆர்வலர்கள் டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில், இங்கிலாந்தின் உள்துறை அமைச்சகம், '75 சதவீத வெளிநாட்டினருக்கு ஏற்கெனவே குடியுரிமை ஆவணங்கள் கிடைத்துவிட்டது. மீதமிருப்பவர்களிடம் தான் கூடுதல் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கச் சொல்லியிருக்கிறோம்' எனத் தெரிவித்துள்ளது.

Advertisement