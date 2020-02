மத்திய அரசுடன் இணைந்து செயல்படுவோம்: கெஜ்ரிவால்

புதுடில்லி: டில்லியின் வளர்ச்சிக்காக மத்திய அரசும், டில்லி அரசும் இணைந்து செயல்படும் என கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார்.



சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் அமோக வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து, கடந்த 16 ல் முதல்வராக கெஜ்ரிவால் பதவியேற்று கொண்டார். இதனை தொடர்ந்து இன்று அவர் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்து, டில்லியின் வளர்ச்சி குறித்து விவாதித்தார்.



பின்னர் கெஜ்ரிவால் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது: அமித்ஷாவுடனான சந்திப்பு பயனுள்ளதாக இருந்தது. பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினோம். டில்லியின் வளர்ச்சிக்காக மத்திய அரசும், டில்லி அரசும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதை ஒப்பு கொண்டோம். நாங்கள் இணைந்து செயல்படுவோம். இந்த சந்திப்பின் போது ஷாகீன்பாக் போராட்டம் குறித்து விவாதிக்கவில்லை என தெரிவித்தார்.

சந்திப்பு தொடர்பாக கெஜ்ரிவால் டுவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவு: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்தேன். சந்திப்பு, பயனுள்ளதாக அமைந்தது. டில்லி குறித்த விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினோம். டில்லிவளர்ச்சிக்காக இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதை இருவரும் ஒப்பு கொண்டுள்ளோம். இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.



Met Hon'ble Home Minister Sh Amit Shah ji. Had a very good and fruitful meeting. Discussed several issues related to Delhi. Both of us agreed that we will work together for development of Delhi