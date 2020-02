வேளாண் மண்டலத்திற்கு தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: காவிரி டெல்டா பகுதியை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக முதல்வர் பழனிசாமி அறிவித்ததற்கு, தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.



சமீபத்தில் முதல்வர் பழனிசாமி, காவிரி டெல்டா பகுதிகள், பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக மாற்றப்படும் எனவும், அதற்காக சிறப்பு சட்டம் கொண்டு வரப்படும் எனவும் அறிவித்தார். இவரது அறிவிப்பு, காவிரி டெல்டா விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இது குறித்து முடிவெடுக்க, தலைமை செயலகத்தில் முதல்வர் தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற்றது.







இதில், காவிரி டெல்டா பகுதியை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக மாற்றும் அறிவிப்புக்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்து கொள்கை முடிவு எடுத்துள்ளது. இது தொடர்பான சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள 5 பேர் கொண்ட குழு அமைக்கவும் ஒப்புதல் அளித்தது. இதற்கான சட்ட முன்வடிவினை நாளை (பிப்.,20) நடைபெறும் சட்டசபை கூட்டத்தில் தாக்கல் செய்யவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

