கைவினைப் பொருட்காட்சி அரங்கில் மதிய உணவு ருசித்த மோடி

புதுடில்லி: டில்லியில் கைவினைப் பொருட்காட்சி அரங்கில் உள்ள உணவகத்தில் மதிய உணவு சாப்பிட்டார் பிரதமர் மோடி.



டில்லி ராஜ்பாதை சாலையில், மத்திய சிறுபான்மை விவகாரங்களுக்கான அமைச்சகம் சார்பில் 'ஹுனா் ஹாட்' என்னும் கைவினை பொருட்காட்சி பிப் 13ம் தேதி முதல் நடந்து வருகிறது.மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி, அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு பின்னர் ராஜ்பாதை பகுதிக்கு திடீரென விசிட் அடித்தார். அங்கிருந்த கைவினைப் பொருட்களை நேரில் பார்வையிட்டு, அது பற்றி கைவினைக் கலைஞர்களிடம் கேட்டறிந்தார்.







பொருட்காட்சியை 50 நிமிடம் பார்வையிட்ட பின்னர் பொருட்காட்சி அரங்கில் உள்ள பாரம்பரிய உணவக அரங்கத்திற்கு சென்ற மோடி, பீஹார், உ.பி., ஜார்க்கண்ட் மாநில மக்கள் மிகவும் விரும்பி சாப்பிடும் 'லிட்டி சோஹா' எனப்படும் ஒருவகை உணவையும், 'குல்ஹாத் சாய்' எனப்படும் ஒரு வகை தேனீரும் அருந்தினார். மோடியுடன் மத்திய அமைச்சர் முக்தர்அப்பாஸ் நக்வியும் இருந்தார்.

மோடி மதிய உணவு சாப்பிடும் புகைப்படங்கள் அவரது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியாகியுள்ளது. மோடியின் வருகையை அறிந்து அங்கு குவிந்த பொதுமக்களால், கூட்டம் அலை மோதியது.

