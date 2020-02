பிரதமருக்கு 2 புதிய ஆலோசகர்கள் நியமனம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : பிரதமர் மோடிக்கு இரண்டு புதிய ஆலோசகர்களாக ஓய்வுபெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் குல்புலே மற்றும் அமர்ஜித் சின்ஹா நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.



ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகளான பாஸ்கர் குல்புலே, அமர்ஜித் சின்ஹா ஆகியோரை பிரதமரின் தனி ஆலோசகர்களாக நியமித்து மத்திய அமைச்சரவையின் நியமனக் குழு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 1993 ஐ.ஏ.எஸ் பட்டம் பெற்ற இரு அதிகாரிகளில் குல்புலே மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்தவர் . அவர் ஏற்கனவே பிரதமர் அலுவலக அதிகாரியாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். சின்ஹா பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். ஊரக வளர்ச்சித்துறை செயலாளராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றுள்ளார்.







இவர்கள் இருவரும் முதல்கட்டமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் 2 ஆண்டுகளுக்கு நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். தேவைப்படும் பட்சத்தில் இவர்களின் பதவிக்காலம் நீட்டிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றபடி புதிதாக நியமிக்கப்படும் போது கடைப்பிடிக்கப்படும் அனைத்து விதிகளும் பின்பற்றப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Advertisement