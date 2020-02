பெண் பாதுகாப்பு நாள் கொண்டாட என்ன தகுதி?: ஸ்டாலின் கேள்வி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மதுரை: பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத ஆட்சியில் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நாள் கொண்டாட அதிமுக அரசுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.



மதுரை மாவட்டம் ஒத்தக்கடையில், முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன், தனது ஆதரவாளர்களுடன் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக.,வில் இணையும் விழா நடைபெற்றது. விழாவில் ஸ்டாலின் பேசியதாவது: தமிழகத்தின் கடன் சுமை அதிகரித்துள்ளது. திமுக ஆட்சியில் ரூ.1 லட்சம் கோடியாக இருந்த கடன் தற்போது ரூ.4 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இந்த அரசு, அதிகளவில் கடன் மட்டுமே வாங்குகிறது. மக்களுக்கு திட்டங்களை நிறைவேற்றவில்லை. தமிழகத்தின் நிதிநிலைமை கோமாவில் இருக்கிறது.







மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் பிறந்தநாளை, பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நாளாக கொண்டாடப்படும் என முதல்வர் பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார். தமிழகத்தில் பெண்கள் பாதுகாப்பு பற்றி பொள்ளாச்சி விவகாரம் ஒன்றே போதும். பொள்ளாச்சி மக்கள் தங்கள் ஊரின் பெயரை சொல்வதற்கே வெட்கப்படுகின்றனர். ஆளும்கட்சி பேனர் விழுந்து சென்னையில் சுபஸ்ரீ உயிரிழந்தார், கோவையில் அனுராதா காயமடைந்தார். இப்படியிருக்கையில் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நாள் கொண்டாட அதிமுக அரசிற்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது. இவ்வாறு ஸ்டாலின் பேசினார்.

Advertisement