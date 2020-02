அமெரிக்காவில் இந்திய இளைஞர் சுட்டுக்கொலை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

வாஷிங்டன் : அமெரிக்காவில் முகமூடி அணிந்த மர்மநபர் ஒருவர் சுட்டதில் இந்திய இளைஞர் உயிரிழந்துள்ளார்.

அரியானாவின் கர்னல் பகுதியை சேர்ந்தவர் மணிந்தர் சிங் ஷாஹி (31). திருமணமாகி இரு குழந்தைகளுக்கு தந்தையான இவர், 6 மாதங்களுக்கு முன்பு தான் அமெரிக்கா சென்றுள்ளார். கலிபோர்னியாவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் உள்ள வணிக வளாகம் ஒன்றில் கிளார்க்காக பணியாற்றி வருகிறார். குடும்பத்தில் இவர் ஒருவர் மட்டுமே சம்பாதித்து, வீட்டிற்கு பணம் அனுப்பி வந்துள்ளார்.





பிப்.,22 அன்று இந்திய நேரப்படி காலை 5.43 மணிக்கு, மணிந்தர் பணியாற்றும் கடைக்குள் நுழைந்த, முகமூடி அணிந்த மர்ம நபர் தான் கொண்டு வந்த கைத்துப்பாக்கியால் சுட்டு விட்டு, கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளான். கிளார்க்கை அவன் சுட்டதற்கான காரணம் குறித்து தெரியவில்லை என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். தப்பியோடிய குற்றவாளியை தேடி வருவதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். மணிந்தரின் உடலை இந்தியா கொண்டு வருவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகின்றன.

