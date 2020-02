இந்திய வருகை: இந்தியில் டிரம்ப் டுவீட்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : இந்தியா வருவதை முன்னிட்டு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், இந்தியில் டுவீட் செய்துள்ளார்.

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் குடும்பத்துடன் 2 நாள் பயணமாக இன்று (பிப்.,24) இந்தியா வருகிறார். டிரம்ப் வருகையை முன்னிட்டு டில்லி, ஆமதாபாத், ஆக்ரா உள்ளிட்ட நகரங்களில் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. டிரம்ப் குடும்பத்தினரை வரவேற்க பிரதமர் மோடி டில்லியில் இருந்து ஆமதாபாத் வந்துள்ளார். மோடியுடன் டிரம்ப்பை வரவேற்க ஆமதாபாத் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் விமான நிலையத்தில் இருந்து மைதானம் வரை ஒரு லட்சம் பேர் குவிந்துள்ளனர்.





இந்நிலையில் தனது இந்திய வருகை தொடர்பாக டுவீட் செய்துள்ள டிரம்ப், நாங்கள் இந்தியா வருவதை ஆர்வமாக எதிர்நோக்குகிறோம். இன்னும் சில மணி நேரங்களில் இந்தியா வந்து அனைவரையும் சந்திப்போம். இவ்வாறு அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

हम भारत आने के लिए तत्पर हैं । हम रास्ते में हैँ, कुछ ही घंटों में हम सबसे मिलेंगे!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2020

