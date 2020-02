டிரண்டான டிரம்ப் வருகை: தெறிக்கவிட்ட நெட்டிசன்கள்

ஆமதாபாத்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இந்தியா வந்துள்ளதை டுவிட்டரில் பலவித ஹேஸ்டேக்குளுடன் நெட்டிசன்கள் டிரண்ட் ஆக்கியுள்ளனர்.

டொனால்ட் டிரம்ப் தனது குடும்பத்தாருடன் 2 நாள் சுற்றுப்பயணமாக இன்று (பிப்.,24) இந்தியா வந்துள்ளார். குஜராத் மாநிலம் ஆமதாபாத் விமான நிலையத்தில் வந்திறங்கிய டிரம்பை பிரதமர் மோடி ஆரத்தழுவி வரவேற்றார். முதன்முறையாக இந்தியா வரும் டிரம்பை நெட்டிசன்கள் சமூக வலைதளங்களிலும் வரவேற்று வருகின்றனர். இது தொடர்பான பல ஹேஸ்டேக்குகள் உருவாக்கி டுவிட்டரில் டிரண்டிங்கும் செய்துள்ளனர்.







NamasteyTrump, TrumpInIndia, IndiaWelcomesTrump, Welcome to India, Welcome Sir, TrumpIndiaVisit, TrumpModiMeet, WelcomeTrump, Ahmedabad, नमस्तेTrump, உள்ளிட்ட ஹேஸ்டேக்குகள் இந்திய அளவிலான டுவிட்டர் டிரண்டிங்கில் முதன்மை இடத்தில் உள்ளது.

