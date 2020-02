மோடி-டிரம்ப் நட்பால்,பல நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும்:நிக்கி ஹாலே

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.



அமெரிக்க வாழ் இந்தியரான, நிக்கி ஹாலே, ஐ.நா.,வுக்கான அமெரிக்கத் தூதராக இருந்துள்ளார். மேலும், கேபினட் அமைச்சர் அந்தஸ்து பெற்ற முதல் அமெரிக்க வாழ் இந்தியர் என்ற பெருமையும் பெற்றவர். குடியரசு கட்சியைச் சேர்ந்த மூத்த தலைவரான அவர், தெற்குகரோலினாவின் கவர்னராகவும் இருந்துள்ளார்.

டிரம்ப் பயணம் குறித்து, சமூக வலை தளத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியுள்ளதாவது:டிரம்ப்பின் இந்தப் பயணம் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. மோடி மற்றும் டிரம்ப் இடையேயான சிறப்பான நட்பால், பல நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். இந்தப் பயணத்தால், பாதுகாப்பு தொடர்பான உறவு வலுப்படும், காஷ்மீர் பிரச்னை பின்னுக்குத் தள்ளப்படும், ஆப்கானிஸ்தான் பிரச்னை சிறப்பான முறையில் கையாளப்படும்.





வர்த்தக உறவில் உள்ள பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு ஏற்படுவதுடன், எரிசக்தி மற்றும் ராணுவ ஒப்பந்தங்களில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.இவ்வாறு, அவர் கூறியுள்ளார்.





Advertisement