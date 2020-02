அரசு வழங்கும் நிலத்தில் மசூதி, மருத்துவமனை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

லக்னோ:உத்தர பிரதேச அரசு வழங்கியுள்ள, 5 ஏக்கர் நிலத்தில், மசூதி மற்றும் மருத்துவமனை கட்ட, சன்னி வக்பு வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது.





உத்தர பிரதேசத்தில், முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான, பா.ஜ., ஆட்சி நடந்து வருகிறது.தீர்ப்புஇங்குள்ள அயோத்தியில், சர்ச்சைக்குரிய நிலம் தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், கடந்த ஆண்டு, நவ., 9ல் தீர்ப்பு வழங்கியது.அதில், 'சர்ச்சைக்குரிய நிலத்தில் ராமர் கோவில் கட்ட வேண்டும்; அயோத்தியில் முக்கியமான இடத்தில் மசூதி கட்ட, சன்னி வக்பு வாரியத்துக்கு, 5 ஏக்கர் நிலத்தை, மாநில அரசு வழங்க வேண்டும்' என, கூறப்பட்டது.இதையேற்று, அயோத்தி மாவட்டம், சோகாவல் பகுதியில், 5 ஏக்கர் நிலத்தை, சன்னி வக்பு வாரியத்துக்கு, உ.பி., அரசு, 5ம் தேதி வழங்கியது. இந்நிலையில், லக்னோவில், சன்னி வக்பு வாரிய நிர்வாகிகள் கூட்டம் நேற்று நடந்தது. இதில், மசூதி கட்ட, உ.பி., அரசு வழங்கியுள்ள, ஐந்து ஏக்கர் நிலத்தை ஏற்க முடிவு செய்யப்பட்டது.









இது பற்றி, வாரியத்தின் தலைவர் ஜூபர் பரூக்கி கூறியதாவது:

உ.பி., அரசு வழங்கியுள்ள, 5 ஏக்கர் நிலத்தை ஏற்றுக் கொள்ள, கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது. அறக்கட்டளைஇந்த நிலத்தில், மசூதி கட்ட, அறக்கட்டளை ஒன்றை, வாரியம் விரைவில் அமைக்கும். இந்த மசூதிக்கு, பாபர் பெயர் வைக்கப்படுமா என்பதை, அறக்கட்டளை தான் முடிவு செய்யும்.மசூதியுடன், இந்திய - இஸ்லாமிக் ஆய்வு மையம், பொது நுாலகம், மருத்துவமனை ஆகியவவையும் கட்டப்படும்.இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.

