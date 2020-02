ராணுவ வீரர்கள் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றார் டிரம்ப்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: அமெரிக்க அதிபர் டிரம்புக்கு ஜனாதிபதி மாளிகையில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து அவர், முப்படை வீரர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றார்.



2 நாள் சுற்றுப்பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் நேற்று குஜராத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார். இன்று காலை ஜனாதிபதி மாளிகைக்கு வந்தார். இவரை , ஜனாதிபதி , பிரதமர் மோடி வரவேற்றனர். தொடர்ந்து அவருக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.







முப்படை வீரர்களின் அணிவகுப்பை பார்வையிட்டு ஏற்று கொண்டார். இதனையடுத்து மத்திய அமைச்சர்கள், அதிகாரிகளை பிரதமர் அறிமுகப்படுத்தினார்.

