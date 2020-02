தூத்துக்குடி வழக்கு: நேரில் ஆஜராக ரஜினிக்கு விலக்கு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் கடந்த 2018ம் ஆண்டு மே மாதம் 22ம் தேதி நடந்த துப்பாக்கி சூடு மற்றும் தடியடியில், 13 பேர் பலியாகினர். இந்த துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்த தமிழக அரசு, ஓய்வு பெற்ற ஐகோர்ட்டு நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒருநபர் விசாரணை ஆணையத்தை அமைத்தது.



இந்த ஆணைய அதிகாரி மாதம்தோறும் தூத்துக்குடி முகாம் அலுவலகத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார். அதன்படி, 18 கட்ட விசாரணை நடத்தப்பட்டு, 445 பேரிடம் வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.நடிகர் ரஜினிகாந்த் கடந்த 2018 மே 30ம் தேதி தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்து, துப்பாக்கி சூட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். அப்போது அவர், 'மக்கள் 100 நாட்கள் போராட்டம் நடத்தினர். தொடர்ந்து நடந்த போராட்டத்தில் கலெக்டர் அலுவலகம், குடியிருப்பு எரிப்பு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் சாமானிய மக்கள் கிடையாது. சமூக விரோதிகள் உள்ளே நுழைந்து உள்ளனர். இந்த புனிதமான போராட்டம் கூட ரத்தக்கறையுடன் முடிந்து உள்ளது' எனக் குறிப்பிட்டார்.









இதனால் அவருக்கு ஒருநபர் விசாரணை ஆணையம் சம்மன் அனுப்பியது. ஆனால் ரஜினிகாந்த் விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக விலக்கு கோரி ஆணையத்துக்கு கடிதம் அனுப்பினார்.இந்த நிலையில், 19வது கட்ட விசாரணை, தூத்துக்குடி அரசு விருந்தினர் மாளிகையில் உள்ள முகாம் அலுவலகத்தில், ஆணையர் அருணாஜெகதீசன் தலைமையில் நேற்று துவங்கியது. நேரில் ஆஜராவதில் விலக்கு கேட்ட ரஜினியின் கோரிக்கையை அருணாஜெகதீசன் ஆணையம் ஏற்றது.









'ரஜினியிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்விகளை சீலிட்ட கவரில் ஆணையம் வழங்கியுள்ளது' என, ரஜினியின் வழக்கறிஞர் இளம்பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.







நேரில் ஆஜராக வேண்டும்!



இந்நிலையில் விசாரணை ஆணைய வழக்கறிஞர் அருள்வடிவேல்முருகன் கூறுகையில், 'நடிகர் ரஜினி, விசாரணை ஆணையத்தில் ஆஜராக முடியாது என வழக்கறிஞர் மூலம் மனு அளித்திருந்தார். அதில், ''தான் வருவதால் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படும். ஏற்கெனவே தொழில் நிமித்தமாக தேதிகள் ஒதுக்கியுள்ளேன். இதனால் நேரில் ஆஜராக முடியாது'' என இரு காரணங்களைக் குறிப்பிட்டிருந்தார். முதல் காரணத்தை ஆணையம் ஏற்கவில்லை. இரண்டாவது காரணத்தை ஆணையம் ஏற்றுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் இன்று மட்டும் அவர் ஆஜராவதற்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில், அவருக்கு ஏற்ற மற்றொரு நாளில் விசாரணைக்கான தேதி ஒதுக்கப்பட்டு சம்மன் அனுப்பப்படும். அப்போது அவர் நேரில் ஆஜராக வேண்டும்' இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

