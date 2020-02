டிரம்ப் - மோடி பேச்சுவார்த்தை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : டில்லியில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் - பிரதமர் மோடி பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து நேரடியாக இரு தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.



இந்தியா வந்துள்ள அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்பிற்கு, இன்று டில்லியில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து, ஐதராபாத் இல்லத்தில் டிரம்ப் - பிரதமர் மோடி ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இரு நாட்டு அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சர்கள் உடனும், பின்னர் இருவரும் தனித்தனியாகவும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.





வர்த்தகம், பாதுகாப்பு, எரிசக்தி உள்ளிட்ட பல துறைகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடந்தது.









அப்போது பிரதமர் மோடி, டிரம்ப்பையும், அமெரிக்க குழுவினரையும் வரவேற்கிறேன். இந்த நாட்களில், மிகவும் பிசியாக இருக்கும் நீங்கள், இந்தியா வந்துள்ளீர்கள். எனது அழைப்பை ஏற்று இந்தியா வந்ததற்காக டிரம்ப்பிற்கு நன்றி தெரிவித்து கொள்கிறேன் எனக்கூறினார்.



டிரம்ப் கூறும் போது, இந்திய பயணம் சிறப்பான அனுபவமாக இருந்தது. கடந்த இரண்டு நாட்கள் சிறப்பாக இருந்தது. ஆயிரகணக்கான மக்கள் கூடி என்னை வரவேற்றது பெருமையாக உள்ளதாக தெரிவித்தார்.

