டோக்கியோ ஒலிம்பிக் ரத்து?

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: மே மாதத்திற்குள் கொரோனா வைரஸ் பரவல் கட்டுக்குள் வராவிட்டால் 'டோக்கியோ ஒலிம்பிக் 2020' ரத்து செய்யப்படும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.



சீனாவின் வூஹானில் கடந்த டிசம்பரில், 'கோவிட்-19' எனும் கொரோனா வைரஸ் பரவியது. உயிர் பலி வாங்கி வரும் இந்த வைரஸ், சீனா மட்டுமின்றி உலகின் பல்வேறு நாடுகளுக்கும் பரவி வருகிறது. இதனிடையே, ஜப்பானின் டோக்கியோவில், ஜூலை 24 முதல் ஆக., 9 வரை ஒலிம்பிக் நடக்க உள்ளது. கொரோனா பரவலால், இது ரத்தாகும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.









இந்நிலையில் சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் மூத்த உறுப்பினர் ஒருவர் தெரிவித்ததாவது: டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கை வேறு இடத்திற்கு மாற்றவோ, ஒத்தி வைக்கவோ திட்டமில்லை. மே மாதத்திற்குள் கொரோனா வைரஸ் பரவல் கட்டுக்குள் வராவிட்டால், இந்தாண்டு ஒலிம்பிக் ரத்தாக வாய்ப்பு உள்ளது. கொரோனா பாதிப்பு, கப்பல் பயணிகள் மூலம் ஜப்பானுக்கும் பரவி உள்ளதால், ஒலிம்பிக் கமிட்டி இந்த முடிவு எடுத்துள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

Advertisement