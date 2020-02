டில்லி கலவரம்: நள்ளிரவில் உயர்நீதிமன்றம் விசாரணை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: டில்லியில் வெடித்த வன்முறை தொடர்பாக நேற்று நள்ளிரவு டில்லி உயர்நீதிமன்றம் விசாரணை நடத்தியது. அப்போது, காயமடைந்தவர்களுக்கு அவசர சிகிச்சையை உடனடியாக அளிக்கும்படி நீதிபதிகள் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளனர்.





பலி எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு



டில்லியின் வடகிழக்கு பகுதியில் உள்ள ஜாப்ராபாத், மாவுஜ்பூர் பகுதிகளில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தியவர்களுக்கம், ஆதரிப்பவர்களுக்கும் இடையே, திடீரென மோதல் வெடித்தது, வீடுகள், கடைகளுக்கு தீவைக்கப்பட்டது. சாலைகளில் டயர்களை எரித்ததால் போக்குவரத்து முடங்கியது. நேற்று முன்தினம் இரவு முழுவதும் வன்முறையாளர்கள் கோரதாண்டவமாடினர். குடியுரிமை சட்ட எதிர்ப்பாளர்கள், ஆதரவாளர்களும் இரு பிரிவாக பிரிந்து மோதி கொண்டனர். வன்முறையில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 17 ஆக அதிகரித்தது. குரு தேஜ் பகதூர் மருத்துவமனைக்கு இறந்த நிலையில் மேலும் 4 பேரது உடல்கள் கொண்டு வரப்பட்டதை தொடர்ந்து பலி எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.



அறிக்கை அளிக்க உத்தரவு

டில்லியில் ஏற்பட்ட வன்முறையில் காயமடைந்தவர்களுக்கு உடனடியாக சிகிச்சை அளிக்கும்படி தொடரப்பட்ட வழக்கை, டில்லி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி முரளிதர் வீட்டில் நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு இரண்டு நீதிபதிகள் அமர்வு விசாரணை நடத்தியது.



தொடர்ந்து நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: காயமடைந்தவர்களை பத்திரமாக மீட்டு மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும். இதற்காக போலீஸ், தன்வசமுள்ள அனைத்து வசதிகளையும் பயன்படுத்த வேண்டும். காயமடைந்தவர்கள் விவரம் மற்றும் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். சிகிச்சை அளிப்பது குறித்த நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை குரு தேஜ் பகதூர் மற்றும் லோக் நாயக் ஜெய் பிரகாஷ் நாராயண் மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளர்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். இவ்வாறு நீதிபதிகள் தங்களது உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளனர். தொடர்ந்து, இன்று பிற்பகல் இந்த வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வர உள்ளது.









உச்சநீதிமன்றம் இன்று விசாரணை



டில்லியில் நடக்கும் வன்முறையை கட்டுப்படுத்தவும், வன்முறையாளர்கள் மீது, வழக்கு பதிவு செய்யக் கோரியும், முன்னாள் தகவல் ஆணையர் வஜஹாத் ஹபிபுல்லா உள்ளிட்ட சிலர், உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்து உள்ளனர்.

நேற்று இந்த மனு பரிசீலனைக்கு வந்தபோது, அவசரமாக விசாரிக்கும்படி, வழக்கறிஞர்கள் தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, இந்த மனுவை, இன்று விசாரிப்பதாக நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். டில்லி உயர் நீதிமன்றத்திலும், இதபோல ஒரு மனுவை, சமூக ஆர்வலர் ஹர்ஷ் மாந்தர் தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு மீதும், இன்று விசாரணை நடக்க உள்ளது.

