சென்னை: மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்திற்காக தமிழக சட்டசபை மார்ச் 9 ல் கூட உள்ளது.



கடந்த பிப்.,14 அன்று தமிழக சட்டசபை கூடியது. அன்றைய தினம், பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. பின்னர் அதன் மீது விவாதம் நடத்திய பின்னர் பிப்.,20 அன்று ஒத்திவைக்கப்பட்டது.











இந்நிலையில், சட்டசபை தொடரின் 2வது அமர்வு வரும் மார்ச் 9 ல் துவங்க உள்ளதாக சட்டசபை செயலர் தெரிவித்துள்ளார். இந்த தொடரில் மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெற உள்ளது. எப்போது வரை தொடர் நடக்கும் என அறிவிக்கப்படவில்லை.

