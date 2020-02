போராட்டத்தை தூண்டும் திமுக, காங்.,: எச்.ராஜா

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

ராமநாதபுரம்: தேசவிரோத கட்சிகளாக தி.மு.க., காங்கிரசும் போராட்டத்தை தூண்டிவிட்டு வேடிக்கை பார்ப்பதாக பா.ஜ., தேசிய பொது செயலர் எச்.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.



ராமநாதபுரத்தில் நிருபர்களிடம் அவர் கூறியதாவது: டில்லியில் நடந்த வன்முறையை போல், சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையிலும் வன்முறை ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால், தமிழக அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.









கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக, சீனாவிற்கு அன்னிய முதலீடு செல்வதில் சிக்கல் உள்ளது. இதனை இந்தியாவிற்கு திருப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. டிரம்ப் வரும் நிலையில் போராட்டத்தை தூண்டி விடுகின்றனர். பர்தா அணிந்த பெண்கள் வன்முறையில் ஈடுபடுகின்றனர். தேசவிரோத கட்சிகளா, தி.மு.க., காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி ஆகியவை தேச விரோத செயலில் ஈடுபடுவதுடன், போராட்டத்தை தூண்டி விட்டு வேடிக்கை பார்க்கின்றன. இவ்வாறு எச்.ராஜா கூறினார்.

