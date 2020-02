வூஹானில் இருந்து டில்லி திரும்பிய 76 இந்தியர்கள்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்ட வூஹான் நகரில் இருந்து 76 இந்தியர்கள் இந்திய விமானப்படை விமானம் மூலம் டில்லி வந்தனர். அவர்களுடன் 7 நாடுகளை சேர்ந்தவர்களும் டில்லி அழைத்து வரப்பட்டனர். அவர்கள் டில்லியில் உள்ள தனி முகாமில் 14 நாட்கள் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்ட பின்னர், சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள்.



சீனாவின் ஹூபெய் மாகாணத்தில் உள்ள வூஹான் நகரை மையமாக வைத்து கொரோனா வைரஸ் பரவி வருகிறது. இந்த வைரசால் பல உலக நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. வூஹான் நகரில் இருந்து கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் 600க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் மீட்கப்பட்டு டில்லி அழைத்து வரப்பட்டனர். அங்கு தனி முகாமில் வைத்து அவர்கள் கண்காணிக்கப்பட்டனர். அவர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்ட பின்னர், அவர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.



இந்நிலையில், இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான விமானம் மூலம் ஹூபெய் மாகாணத்திற்கு 15 டன் நிவாரண பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. அதனை அளித்த பின்னர், அங்கிருந்த 112 பேரை அழைத்து கொண்டு அந்த விமானம் டில்லி வந்தடைந்தது. 112 பேரில் 76 பேர் இந்தியர்கள் மற்ற 36 பேர், வங்கதேசம், மியான்மர், மாலத்தீவு, தென் ஆப்ரிக்கா, அமெரிக்கா, சீனா மற்றும் மடகாஸ்கர் நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள். இவர்கள் அனைவரும் டில்லியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தனி முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டு, மருத்துவர்களால் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட உள்ளனர். ஜப்பானில் டைமண்ட் பிரின்சஸ் சொகுசு கப்பலில் தவித்த 138 இந்தியர்கள், டில்லி அழைத்து வரப்பட்ட சிறிது நேரத்தில், வூஹான் நகரில் இருந்து 76 இந்தியர்கள் டில்லி அழைத்து வரப்பட்டனர்.



இது தொடர்பாக வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் டுவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவு:'' வூஹானில் இருந்து திரும்பிய இந்திய விமானப்படை விமானத்தில் 76 இந்தியர்கள், மற்றும் வங்கதேசம், மியான்மர், மாலத்தீவு, சீனா, தென் ஆப்ரிக்கா, அமெரிக்கா மடகாஸ்கர் நாடுகளை சேர்ந்த 36 பேர் டில்லி அழைத்து வரப்பட்டனர். சீன அரசு செய்த உதவிகளை பாராட்டுகிறேன்''. இவ்வாறு அந்த பதிவில் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.



On its return from Wuhan, the IAF flight has brought back 76 Indians & 36 nationals from 7 countries - Bangladesh, Myanmar, Maldives, China, South Africa, USA and Madagascar. Appreciate facilitation by Chinese government.