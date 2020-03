என்ன நடந்தாலும் நாமே பொறுப்பு: மோகன் பகவத்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

நாக்பூர்: அம்பேத்கர் கூறியது போல, நாட்டிற்கு என்ன ஆனாலும் அதற்கு நாம் தான் பொறுப்பாவோம் என்றும், ஆங்கிலேயர்களை குறை சொல்லக்கூடாது என்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ்., தலைவர் மோகன் பகவத் பேசியுள்ளார்.



மஹாராஷ்டிரா மாநிலம் நாக்பூரில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று ஆர்.எஸ்.எஸ்., தலைவர் மோகன் பகவத் பேசியதாவது: அம்பேத்கர், இந்திய அரசியலமைப்பை முன்வைக்கும் போது, நம் நாட்டுக்கு என்ன நடந்தாலும் இனி ஆங்கிலேயர்களை குறை சொல்ல முடியாது என அடிக்கோடிட்டு காட்டியிருந்தார்.



மேலும், நாட்டிற்கு என்ன நடந்தாலும் அதற்கு நாங்கள் (இந்தியர்கள்) தான் பொறுப்பாவோம் எனவும் கூறியிருந்தார். அதனால், நாம் கவனமாகவும், எச்சரிக்கையுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.





