போராட்டம் நடத்த அரசு டாக்டர்களுக்கு உரிமையில்லை: உயர்நீதிமன்றம்

சென்னை: அத்யாவசிய பணியில் உள்ள அரசு டாக்டர்கள் போராட்டம் நடத்த உரிமையில்லை என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.



சம்பள உயர்வு, காலமுறை ஊதியம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கடந்த ஆண்டு அரசு டாக்டர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சுகாதார அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், சுகாதார துறை செயலருடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர், போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்றனர். இதன் பின்னர், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சில டாக்டர்களை டிரான்ஸ்பர் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது.









இதனை எதிர்த்து பாலசுப்ரமணியன் என்ற டாக்டர், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.இதனை விசாரித்த நீதிமன்றம், டாக்டர்கள் டிரான்ஸ்பர் செய்யப்பட்டதை ரத்து செய்ததுடன், அத்தியாவசிய பணியில் உள்ள அரசு டாக்டர்கள் போராட்டம் நடத்த உரிமையில்லை. நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருக்கும் டாக்டர்களின் கோரிக்கைகளை தமிழக அரசுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் எனக்கூறியுள்ளது.

