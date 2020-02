மதசார்பின்மை பற்றி எங்களுக்கே பாடமா?: கட்கரி கேள்வி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: மதசார்பின்மை, ஜனநாயகம் ஆகியவை இந்தியாவின் கலாசாரத்தில் உள்ளன. இது குறித்து யாரும் இந்தியாவுக்கு பாடம் எடுக்க தேவையில்லை என மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்காரி கூறியுள்ளார்.



டில்லியில் நடந்த சாவர்க்கர் சாகித்ய சம்மேளன் என்ற நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசியதாவது: ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் பாலாசாகிப் தியோரஸ் கொள்கைப்படி, ஒரு நாட்டில் முஸ்லிம் மக்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கும் போது, அந்நாட்டில் மதசார்பின்மை இருக்காது. ஆனால், நாம், இயற்கையிலேயே இரக்கமுள்ளவர்களாகவும், பொறுமைசாலிகளாகவும் இருக்கிறோம். இந்த, ஜனநாயக மாண்புகள் பற்றி யாரும் நமக்கு பாடம் எடுக்க தேவையில்லை.









சமூக சமத்துவம் குறித்து நாம் சிந்திக்க வேண்டும். சாவர்க்கரின் கொள்கைகள் இன்றும் பொருத்தமானதாக இருக்கிறது. நாடு பிரிவினையின் போது, சாவர்க்கர் மிகுந்த வேதனை அடைந்தார். இந்தியா தவறான வழியில் செல்லாமல் இருப்பதற்காக, அவரின் கொள்கைகளை தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால தலைமுறையினருக்கு எடுத்துக்கூற வேண்டும்.



இன்று உலகின் சூழ்நிலையை புரிந்து கொள்ளவேண்டும். ஒட்டு மொத்த உலகமும் இரண்டு பிரிவாக பிரிந்துள்ளது. அதில் ஒரு பிரிவினர், பழமைவாதிகள் மற்றும் பயங்கரவாதிகள். இவர்கள், தங்கள் கடவுள் தான் சிறந்தவர் என கூறுகின்றனர். மற்றொரு பிரிவினர், பொறுமைசாலிகள் மற்றும் சகித்புதன்மை கொண்டவர்கள். ஜனநாயக மாண்புகளை மதிப்பவராகவும் உள்ளனர். மதசார்பின்மை குறித்து யாரும் நமக்கு பாடம் எடுக்க தேவையில்லை.



பாகிஸ்தானில் உள்ள சூழ்நிலைக்கும், வங்கதேசத்தில் உள்ள சூழ்நிலைக்கும் வித்தியாசம் உள்ளதை மக்கள் புரிந்து கொண்டுள்ளனர். இந்த நாடுகளில், மதச்சார்பின்மை மற்றும் கல்வியறிவு பெற்றவர்கள் ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும். இவ்வாறு நிதின் கட்காரி பேசினார்.

Advertisement