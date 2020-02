டில்லி போலீஸ் கமிஷனராக ஸ்ரீவஸ்தவா நியமனம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: டில்லி போலீஸ் கமிஷனராக உள்ள அமுல்யா பட்நாயக் நாளை(பிப்.,29) ஓய்வு பெற உள்ளதை தொடர்ந்து, புதிய போலீஸ் கமிஷனராக எஸ்என் ஸ்ரீவஸ்தவா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.



குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு ஆதரவாகவும், எதிராகவும் நடந்த போராட்டத்தில் வன்முறை ஏற்பட்டது. இதனை சரியாக கையாளவில்லை என டில்லி போலீஸ் கமிஷனர் அமுல்யா பட்நாயக் மீது விமர்சனம் எழுந்தது. இதனையடுத்து எஸ்என் ஸ்ரீவஸ்தாவாவை சட்டம் ஒழுங்கு சிறப்பு கமிஷனராக நியமித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்நிலையில், அவர் அடுத்த போலீஸ் கமிஷனராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கான உத்தரவை டில்லி கவர்னர் பிறப்பித்துள்ளார். 1985ம் ஆண்டு பேட்சை சேர்ந்த ஸ்ரீவஸ்தவா, மார்ச் 1ம் தேதி பொறுப்பேற்று கொள்ள உள்ளார்.











பலி அதிகரிப்பு

இதனிடையே, டில்லி கலவரத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 39 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 265 பேர் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்த கலவரம் தொடர்பாக 130க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Advertisement