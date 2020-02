பிரித்வி, புஜாரா, விஹாரி அரைசதம்: இந்திய அணி 242 ரன்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

கிறைஸ்ட்சர்ச்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் முதல் இன்னிங்சில் இந்திய அணி 242 ரன்னுக்கு ஆல் அவுட்டானது. பிரித்வி, புஜாரா, விஹாரி அரைசதம் அடித்தனர்.







நியூசிலாந்து சென்ற இந்திய அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் டெஸ்டில் தோற்ற இந்தியா தொடரில் 0-1 என பின்தங்கியுள்ளது. இரு அணிகள் மோதும் இரண்டாவது டெஸ்ட், கிறைஸ்ட்சர்ச் ஹாக்லே ஓவல் மைதானத்தில் துவங்கியது. 'டாஸ்' வென்ற நியூசிலாந்து அணி கேப்டன் வில்லியம்சன், வழக்கம் போல பீல்டிங் தேர்வு செய்தார். இந்திய அணிக்கு மயங்க் அகர்வால் (7) ஏமாற்றம் தந்தார். இளம் வீரர் பிரித்வி ஷா 54 ரன்கள் எடுத்தார். கேப்டன் கோஹ்லி (3), ரகானே (7) சொதப்ப, விஹாரி 55 ரன்கள் எடுத்து உதவினார். புஜாரா (54) தன் பங்கிற்கு அரைசதம் விளாசினார். பின் வரிசையில் ரிஷாப் பன்ட் (12), ஜடேஜா (9), முகமது ஷமி (16) விரைவில் திரும்பினர். இந்திய அணி முதல் இன்னிங்சில் 242 ரன்னுக்கு ஆல் அவுட்டானது. பும்ரா (10) அவுட்டாகாமல் இருந்தார்.











அடுத்து களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு லதாம், பிளன்டல் ஜோடி துவக்கம் கொடுத்தது. இருவரும் நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். இந்த ஜோடியை பிரிக்க எடுத்த எந்த முயற்சிக்கும் பலன் கிடைக்கவில்லை. முதல் நாள் முடிவில் நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்சில் விக்கெட் இழப்பின்றி 6 ரன்கள் எடுத்து, 179 ரன்கள் பின்தங்கி இருந்தது. லதாம் (27), பிளன்டல் (29) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.

Advertisement