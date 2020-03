200 தொகுதிகளில் வெற்றி: நிதிஷ் நம்பிக்கை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

பாட்னா: வரக்கூடிய பீஹார் சட்டசபை தேர்தலில் பாஜ., உடன் கூட்டணி தொடரும் எனவும் அதில் 200 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவோம் எனவும் ஐக்கிய ஜனதாதளம் தலைவரும் முதல்வருமான நிதிஷ்குமார் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.





பீஹாரில் ஐக்கிய ஜனதா தளம் - பாஜ., கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி செய்கிறது. இதன் சட்டசபை பொதுத்தேர்தல் இந்தாண்டு இறுதியில் நடைபெற உள்ளது. சமீபத்தில் என்பிஆர், என்ஆர்சி.,க்கு எதிராக மாநில சட்டசபையில் முதல்வர் நிதிஷ்குமார், மாநில சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றினார். அப்போது பேசிய அவர், 2010ம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு முறையிலேயே தற்போதைய கணக்கெடுப்பும் நடத்தப்படும், என்றார். இதனால், பாஜ., உடனான கூட்டணியில் விரிசல் விழுந்ததாக கூறப்பட்டது.









இந்நிலையில், பாட்னாவில் ஐக்கிய ஜனதா தளத்தின் செயல்வீரர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. அதில் பங்கேற்று நிதிஷ்குமார் பேசியதாவது: 2020 சட்டசபை தேர்தலில் பாஜ., உடன் இணைந்து தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி தொடரும். இந்த கூட்டணி மொத்தமுள்ள 243 தொகுதிகளில் 200 இடங்களில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சியமைக்கும். என்பிஆர்.,ஐ பொறுத்தவரை சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றியதின் படி, 2010 வடிவமைப்பின் அடிப்படையில் இருக்கும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

