பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு துவங்கியது

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும், இன்று (மார்ச், 2), பிளஸ் 2 அரசு பொதுத்தேர்வு துவங்கியது. தமிழகத்தில் மொத்தம் 8 லட்சத்து, ஆயிரத்து 401 மாணவர்கள் பொதுத்தேர்வினை எழுதுகின்றனர்.





மாற்றி அமைக்கப்பட்ட புதிய பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் பிளஸ் 2 தேர்வுகளை இந்த ஆண்டு மாணவர்கள் எழுதுகின்றனர். அதன்படி, மொத்தம் 600 மதிப்பெண்களுக்கு தேர்வு நடக்கிறது. தேர்வுகள் காலை 10 மணிக்கு துவங்கி பிற்பகல் 1.15 வரை நடைபெறும். வினாத்தாளை வாசிக்க கூடுதலாக 15 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.









தேர்வுக்கு செல்லும் முன்னதாக மாணவ, மாணவிகள் பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்களிடம் ஆசி பெற்று தேர்வு மையத்திற்கு சென்றனர்.

மார்ச் 24ம் தேதி தேர்வுகள் முடிவடையும். ஏப்ரல் 24-ம் தேதி ரிசல்ட் வெளியாகும். இதில் அதிக மதிப்பெண் பெறுபவர்கள் உயர்படிப்புக்கு செல்ல முடியும்.

