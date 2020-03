பாஜ.,வின் திட்டமிட்ட சதியே வன்முறை: ஆம்ஆத்மி எம்.பி.,

இவளவு விவரமா CAA பற்றி பேசவும் டிஜிட்டல் ஊழல் கட்சி என்னுடைய நண்பர் "" வெரி குட் question by the protestor" naan VOTER ID வைத்துள்ளேன் அது உங்களுக்கு ஆவணம் PROOF OF CITITIZENSHIP இல்லையெனில் அந்த ஆவணத்தின் லம் போட ஓட்டின் மீது தானே நீங்கள் ஆட்சியில் உள்ளேர்கள், சரி என்னிடம் உள்ள ஆதரவும் ஆவணம் PROOF OF CITITIZENSHIP இல்லை எனில் அதை ஏன் வங்கி கணக்கில் இணைக்க சொன்னேர்கள், மேலும் என்னிடம் உள்ள PANCARD ஆவணம் கூட PROOF OF CITITIZENSHIP இல்லை எனில் பின்னர் எப்படி என்னிடம் அரசு வரி வசூலித்தது சொல்லுவீரா அமித்ஸாஹ அவர்களே