சிஏஏ., பட்டியலில் முஸ்லிம்களை நீக்கியது ஏன்?: சிதம்பரம் கேள்வி

புதுடில்லி: குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தில் (சிஏஏ) முஸ்லிம்களை நீக்கியது ஏன் என காங்., எம்பி., ப.சிதம்பரம் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.



மத்திய அரசு நிறைவேற்றிய குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை காங்., உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் தொடர்ந்து எதிர்த்து வருகின்றன. சிறுபான்மையினருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என எதிர்கட்சிகள் தவறான தகவல்களை பரப்புவதாக பாஜ., அரசு குற்றம்சாட்டி வருகிறது. மேலும், இந்த சட்டம் யாருடைய குடியுரிமையையும் பறிக்காது, குடியுரிமை வழங்குவதற்காகவே இந்த சட்டம் என உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உறுதி அளித்திருந்தார்.



இந்நிலையில் காங்., எம்பி., ப.சிதம்பரம் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது: உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, சிஏஏ.,வால் எந்தவொரு சிறுபான்மையினரும் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என சொல்கிறார். இது உண்மையெனில், யாரெல்லாம் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பதை நாட்டு மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். தற்போது உள்ளது போல் யாருக்குமே பாதிப்பில்லை எனில், சிஏஏ சட்டத்தை ஏன் கொண்டு வந்தீர்கள்? இந்த சட்டத்தால் சிறுபான்மையினருக்கு நன்மை தான் கிடைக்கும் எனில், பட்டியலில் முஸ்லிம்களை நீக்கியது ஏன்?. இவ்வாறு அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.



Home Minister says that no one belonging to the minorities will be affected by CAA. If that is correct, then he should tell the country who will be affected by CAA.



If nobody will be affected by CAA, as it stands at present, then why did the government pass the law?