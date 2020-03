இந்தியன்-2 விபத்து: விசாரணைக்கு கமல் ஆஜர்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: இந்தியன் -2 படப்பிடிப்பு தளத்தில் ஏற்பட்ட விபத்து தொடர்பாக மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணைக்கு நடிகர் கமல் ஆஜரானார்.



ஷங்கர் இயக்கத்தில், கமல் நடிக்கும், இந்தியன் - 2 படத்தின் படப்பிடிப்பு, சென்னை பூந்தமல்லி அடுத்த நசரத்பேட்டையில் உள்ள ஈ.வி.பி., பிலிம்சிட்டியில் நடந்தது. கடந்த 19ம் தேதியன்டு, ராட்சத 'கிரேன்' அறுந்து விழுந்ததில், ஒரு உதவி இயக்குனர் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் இருவர் உட்பட 3 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். 10 பேர் காயமடைந்தனர்.







விபத்து தொடர்பாக இயக்குநர் ஷங்கரிடம் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் 3 மணி நேரம் விசாரணை நடத்திய நிலையில், இன்று (மார்ச்3) விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி கமலுக்கு போலீசார் சம்மன் அனுப்பினர். இதனை ஏற்று, மத்திய குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்தில் கமல் ஆஜரானார். அவரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

