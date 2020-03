பார்லி.,யில் அமளி; 2வது நாளாக ஒத்திவைப்பு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: டில்லியில் ஏற்பட்டுள்ள வன்முறை குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என காங்., உள்ளிட்ட எதிர்கட்சியினர் பார்லி.,யில் அமளியில் ஈடுபட்டனர். இதன் காரணமாக பார்லி., இரு அவைகளும் ஒத்தி வைக்கப்பட்டன.





குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக டில்லியில் நடந்த போராட்டத்தில் வன்முறையில் பலர் பலியாகினர். இதற்கு மத்திய அரசு மீதும், உள்துறை மீதும் கடும் விமர்சனம் எழுந்துள்ளது. இந்நிலையில் தற்போது பார்லி., கூட்டத்தொடர் துவங்கி 2வது நாளாக நடந்து வருகிறது. நேற்றும் டில்லி சம்பவம் குறித்து எதிர்கட்சியினர் எழுப்பியதால் பார்லி., அவைகள் ஒத்தி வைக்கப்பட்டன .









இன்றும் அவை கூடியதும், காங்., திரிணாமுல் காங்., எம்.பி.,க்கள் கூச்சல், குழப்பத்தை ஏற்படுத்தினர். சிலர் வந்தேமாதரம் என்றும், உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று சில உறுப்பினர்களும் குரல் எழுப்பினர். இதனை தொடர்ந்து காரசாரமாக எம்.பி.,க்கள் மோதிக்கொண்டனர். இதனை தொடர்ந்து ராஜ்யசபா, லோக்சபா ஒத்தி வைக்கப்பட்டன.

