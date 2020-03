காங்., தலைவர் அலுவலகத்தை சூறையாடிய மர்ம நபர்கள்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: லோக்சபா காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரியின் அலுவலகத்தை மர்ம நபர்கள் அடித்து சேதப்படுத்தியதுடன், அங்கிருந்த ஆவணங்களை அழித்துவிட்டு சென்றனர்.



மேற்கு வங்க மாநிலம் பெர்கம்பூர் தொகுதியில் இருந்து காங்கிரஸ் சார்பில் தேர்வானவர் ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி. இவர் காங்கிரஸ் கட்சியின் லோக்சபா குழு தலைவராக உள்ளார். பொது கணக்கு குழு தலைவராகவும் உள்ளார். இவரது அலுவலகம் மத்திய டில்லியின் ஹூமாயுன் சாலையில் உள்ளது. நேற்று(மார்ச் 3) மாலை 5.30 மணியளவில், அவர் லோக்சபாவில் இருந்த போது, 4 பேர் சவுத்ரியை பார்க்க வேண்டும் எனக்கூறி அலுவலகம் வந்தனர். அங்கிருந்த அலுவலர், 4 பேரிடமும் மொபைல் எண்ணை அளித்துவிட்டு செல்லும்படி கூறியுள்ளார். ஆனால், இதனை ஏற்க மறுத்த அவர்கள், ஊழியரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டு, அலுவலக பொருட்களை அடித்து நொறுக்கினர். முக்கிய ஆவணங்களையும் அழித்ததுடன், சவுத்ரிக்கு மிரட்டல் விடுத்து சென்றனர்.









இது தொடர்பாக ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரியின் தனி செயலாளர் பிரதிப்தோ ராஜ் பண்டிட் கூறுகையில், அலுவலகத்தை அடித்து நொறுக்கியதுடன், முக்கிய ஆவணங்களையும், பேப்பர்களையும் அழித்துவிட்டனர். அதில், ஒன்று, பொதுகணக்கு குழு ஆவணங்களில் ஒன்று. என்றார்.



சம்பவம் தொடர்பாக துக்ளக் சாலையில் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேசனில் வழக்கு பதிவாகியுள்ளது. போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தகவல் அறிந்த டில்லி துணை போலீஸ் கமிஷனர் சிங்கால் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விசாரணை நடத்தினார். இந்த சம்பவத்திற்கு காங்கிரஸ் கட்சி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

