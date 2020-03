தங்கம் விலை அதிரடி ஏற்றம்: ஒரேநாளில் சவரன் ரூ.1,024 உயர்வு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை : தங்கம் விலை சில தினங்களாக சற்று குறைந்து வந்த நிலையில் இன்று(மார்ச் 4) மீண்டும் ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்துள்ளது. ஒரேநாளில் ஒருகிராம் ரூ.128ம், சவரன் ரூ.1024ம் அதிகரித்துள்ளது.



சென்னை, தங்கம் - வெள்ளி சந்தையில் காலைநேர நிலவரப்படி, 22காரட் ஒருகிராம் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை ரூ.4,153க்கும், சவரன் ரூ.1,024 உயர்ந்து ரூ.33,224க்கும், 24காரட் 10கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.43,540க்கும் விற்பனையாகிறது.



வெள்ளியின் விலையும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. ஒருகிராம் சில்லரை வெள்ளியின் விலை ரூ.1.60 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.50.10க்கு விற்பனையாகிறது.









கொரானா அச்சம் காரணமாக உலகளவில் பங்குச்சந்தைகளில் மந்தமான சூழல் நிலவுவதால் தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரித்துள்ளது. இதனாலேயே தங்கம் விலை உச்சம் தொட்டு வருவதாக சந்தை வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.





