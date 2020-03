கொரோனா எதிரொலி: பிரதமரின் ஹோலி பண்டிகை ரத்து

புதுடில்லி: உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று அச்சுறுத்தி வருவதால் ஹோலி பண்டிகையில் பங்கேற்பதில்லை என பிரதமர் மோடி அறிவித்துள்ளார்.



உலகம் முழுவதும் பெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ள உயிர்கொல்லி 'கொரோனா வைரஸ்' இந்தியாவிலும் பரவியது. டில்லி, தெலுங்கானா மற்றும் ராஜஸ்தானில் தலா ஒருவருக்கு 'கொரோனா' பாதிப்பு இருப்பது உறுதியாகி உள்ள நிலையில், இது குறித்து 'அச்சம் வேண்டாம்' என பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் அறிவுறுத்தினார். மேலும், வைரஸ் பாதிப்பில் இருந்து தற்காத்து கொள்வது குறித்தும் அவர் விளக்கம் அளித்தார்.



இந்நிலையில், வரவிருக்கும் ஹோலி பண்டிகை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதில்லை என மோடி அறிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவரின் டுவிட்டர் பதிவில், கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தவிர்ப்பதற்காக பெரிய அளவிலான மக்கள் கூடுவதை தவிர்க்குமாறு உலகெங்கிலும் உள்ள நிபுணர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். எனவே, இந்தாண்டு எந்த ஹோலி பண்டிகை நிகழ்ச்சியிலும் பங்கேற்க வேண்டாம் என முடிவு செய்துள்ளேன் என பதிவிட்டுள்ளார்.



Experts across the world have advised to reduce mass gatherings to avoid the spread of COVID-19 Novel Coronavirus. Hence, this year I have decided not to participate in any Holi Milan programme.