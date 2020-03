'ஜி.எஸ்.எல்.வி.,- எப் 10' ராக்கெட் ஏவுவது ஒத்திவைப்பு

ஸ்ரீஹரிகோட்டா: பூமியை கண்காணிக்கும், 'ஜிஐ சாட் -1' செயற்கைக்கோளை, 'இஸ்ரோ' எனப்படும் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம், 'ஜி.எஸ்.எல்.வி., - எப் 10' ராக்கெட் உதவியுடன், நாளை (மார்ச் 5) விண்ணில் ஏவப்பட இருந்த நிலையில் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.



நாட்டின் பாதுகாப்பு, தகவல் தொடர்பு உள்ளிட்ட ஆய்வுகளுக்கான செயற்கைக்கோள்களை, இஸ்ரோ நிறுவனம், பி.எஸ்.எல்.வி., - ஜி.எஸ்.எல்.வி., வகை ராக்கெட்கள் உதவியுடன், விண்ணில் செலுத்தி வருகிறது. அதன்படி தற்போது, புவி கண்காணிப்பு, கடல் ஆய்வு, விவசாயம் உள்ளிட்டவற்றிற்கு பயன்படும், 'ஜிஐ சாட் - 1' என்ற அதிநவீன செயற்கைக்கோளை, இஸ்ரோ, வடிவமைத்துள்ளது.



மொத்தம், 2,268 கிலோ எடை உடைய, ஜிஐசாட் - 1 செயற்கைக்கோளில் பொருத்தப்பட்டு உள்ள, நவீன கேமராக்கள், புவி பரப்பை மிக துல்லியமாக படம் எடுத்து, இஸ்ரோவின் கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கு அனுப்பும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வானிலை நிலவரங்களை கண்காணித்து, புயல் உள்ளிட்ட, இயற்கை பேரிடர் காலங்களில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள உதவும்.



The launch of GISAT-1 onboard GSLV-F10, planned for March 05, 2020, is postponed due to technical reasons. Revised launch date will be informed in due course.