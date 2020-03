கர்நாடகாவில் சாலை விபத்து: 10 தமிழர்கள் உயிரிழப்பு

Very bad news in the morning. தெரியாத பாதையில் போகும் போது கவனமாக ஓட்டவேண்டும். இரவில் டிரைவர்கள் மொபைல் ஏதும் வைத்திருந்தால் பயன்படுத்த அனுமதிக்கக்கூடாது, ஒவ்வொரு 2-3 மணி நேரம் வாகனம் ஓட்டும் போது டிரைவருக்கு நிறுத்தி ஓய்வு கொடுக்கவேண்டும். கர்நாடகாவில் இரவு நேர டீகடைகள் குறைவு, அதுவும் தர்மஸ்தலா பகுதி காடு மலை பாங்கான இடம், எனவே இரவில் டிரைவிங் பண்ணும் போது தூங்காமல் இருக்கும் நபரை டிரைவர் பக்கம் அமர்த்தி பேச்சுக்கொடுத்துக்கொண்டு வரவேண்டும். அதே போல் டிரைவர்களுக்கும் ஓய்வு தேவை, அவர்கள் 24 மணி பணி புரிய ரோபாட் இல்லை, பெரும்பாலும் விபத்துகள் நடப்பது டிரைவர்களுக்கு ஓய்வு இல்லாமல் ஓட்டுவதால் தான். காசு மிச்சாகிறது என்று ஒரே நாளில் 10-12 மணி நேரம் கூட ஒருவரையே டிரைவிங் பண்ணச்சொல்வது அபத்தம், இங்கே தான் விபத்திற்க்கு அதிக வாய்ப்புகள் அதிகம்.