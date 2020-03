"கொரோனா ஆபத்தான வைரஸ்": நிபுணர் கருத்து

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

லண்டன்: தான் ஆய்வு செய்த நோய்களில் கொரோனாவே மிகவும் ஆபத்தானது என கொரோனா வைரஸ் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளும் டாக்டர் ரிச்சர்ட் ஹாட்செட் தெரிவித்துள்ளார்.





உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா வைரசால், உலகம் முழுவதும் சுமார் 3,100 பேருக்கு மேல் உயிரிழந்துள்ளனர், ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் பாதிக்கப்பட்டனர். வைரசை தடுக்க உலகம் முழுவதும் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நோய்த்தடுப்பு மருந்து தயாரிப்பில் ஈடுபட்டு வரும், பிரிட்டனை சேர்ந்த டாக்டர் ரிச்சர்ட் ஹாட்செட், கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு மருந்து குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளும் பல நிபுணர்களில் ஒருவராவார்.









இவர், தொற்று நோய்கள் தொடர்பான ஆய்வகத்தின் (சிஇபிஐ) தலைமைப் பொறுப்பை வகித்து வருகிறார். இவர் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில், உலக சுகாதார மையம் அறிவுறுத்திய தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மூலமே கொரோனாவின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும். எபோலா மற்றும் நிபா போன்ற வைரஸ்கள் அதிக இறப்பு விகிதங்களைக் கொண்டிருந்தன. ஆனால் அவற்றின் தொற்று கொரோனா அளவிற்கு இல்லை.

நான் ஆய்வு செய்ததில் ஆபத்தான வைரஸ் கொரானாவே, என்றார். இவரது சிஇபிஐ நிறுவனத்திற்கு கொரோனா வைரசுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க ரூ.200 கோடியை பிரிட்டன் அரசு வழங்கியுள்ளது.







Advertisement

காலியாக பறக்கும் விமானங்கள்:

கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக வெளிநாட்டில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு உலக நாடுகள் பல கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. இதனால், ஒரு நாட்டில் இருந்து மற்றொரு நாட்டிற்கு செல்லும் பயணிகள் விமான பயணத்தை தவிர்த்து தற்காத்து கொள்ள முடிவுசெய்துள்ளனர். விமான பயணத்தில் ஒருவருக்கு வைரஸ் பாதிப்பு இருந்தால் மொத்தமுள்ள அனைவருக்கும் பரவ நேரிடும் என்பதால், பயணத்தை தவிர்த்து வீட்டிலேயே முடங்கியுள்ளனர்.



இதனால் பல விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. இயக்கப்படும் சில விமானங்களிலும் மிகவும் குறைவாகவே பயணிகள் வருவதால் விமான நிறுவனங்கள் நஷ்டத்தை சந்தித்துள்ளன. பயணிகள் வரத்து குறைவால் விமான பயணக்கட்டணமும் குறைந்துள்ளது. டில்லியில் இருந்து அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகருக்கு கடைசி நேரத்தில் பயணம் செய்தால் ரூ.80 ஆயிரம் கட்டணம் ஆகும். ஆனால், மார்ச் 7 ல் நியூயார்க் சென்று திரும்பவே ரூ.58 ஆயிரம் தான் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.







மும்பையில் இருந்து சிங்கப்பூர் சென்ற விமானத்தில் 256 பயணிகள் பயணிக்கலாம். ஆனால், அதில் வெறும் 25 பேர் மட்டுமே பயணித்துள்ளனர். அதேபோல் லண்டன் - மும்பை இடையேயான விமானத்திலும் 60 பயணிகளே பயணித்துள்ளனர். பொதுவாக வெளிநாட்டுக்கு சென்று திரும்பும் பயணிகள் ரிட்டன் டிக்கெட்டும் சேர்த்து எடுப்பர். ஆனால், கொரோனா பீதியால் எவ்வளவு விலை குறைக்கப்பட்டாலும் யாரும் ரிட்டன் டிக்கெட் எடுப்பதில்லை என டில்லி, மும்பை விமான நிலைய அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.







சென்னைக்கு வரவேண்டிய விமானங்கள் 40 சதவீதம் அளவிற்கு குறைந்துள்ளது. சென்னையிலிருந்து குவைத், ஹாங்காங் செல்லும் 10 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. சென்னையிலிருந்து ஹாங்காங்கிற்கு தினமும் 427 பேர் பயணிக்கும் விமானம், வெறும் 14 பேர் மட்டும் பயணம் செய்யும் நிலைக்கு வந்துவிட்டது. ஒரு பொருளின் விலை குறைந்தால் அதில் மக்கள் அதிகளவு நாட்டம் கொள்வது இயல்பானதாக இருந்தாலும், விமான டிக்கெட்டை இலவசமாக கொடுத்தாலும் கூட பயணத்தை தவிர்ப்பதாக, மக்களை பயமுறுத்தி வைத்துள்ளது கொரோனா என்னும் உயிர்கொல்லி.







திருப்பதி பக்தர்களுக்கு எச்சரிக்கை

திருப்பதியில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. கூட்டத்தின் முடிவில், சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்கான வைகுண்டம் காத்திருப்பு அறை, மொட்டை அடிக்கும் கல்யாண கட்டா, அன்னதான கூடம் ஆகிய பகுதிகளில் பக்தர்களின் கூட்டம் அதிகளவில் இருப்பதால், காய்ச்சல், சளி உள்ளிட்ட நோய் அறிகுறி இருப்பவர்கள் கோவிலுக்கு வருவதை தவிர்த்து வீட்டிலேயே இருக்கும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டனர். மேலும், பக்தர்கள் கூடும் இடங்களில் 2 மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

Advertisement