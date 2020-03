பட்டினி கிடந்து மருந்து வாங்கும் தாய்: 5 வயது கேன்சர் சிறுமிக்கு உதவுங்கள்

தந்தையின் கவனிப்பின்றி, தாயின் அரவணைப்பில் கஷ்டப்படும், ரத்த புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட 5 வயது சிறுமிக்கு உதவுங்கள்.



கூலி வேலை செய்து வாழ்க்கை நடத்துபவர் மாதவி. இவரது ஒரே மகள் காளீஸ்வரி. வயது 5. கடந்த 2019 ஜனவரியில் காளீஸ்வரி கடுமையான "மைலாய்டு லுக்குமியா" என்ற ரத்த புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அவளது தாயிடம் டாக்டர்கள் "உங்களது மகள் ஆபத்தில் இருக்கிறாள்'' என்று கூறினார். மாதவி தனது கணவரை அழைத்தபோது, மகள் இறக்கட்டும் விட்டுவிடு என்று கூறிவிட்டார். ஒரு தாய் எப்படி? தனது குழந்தையை இறக்க அனுமதிப்பார். மாதவி அழுதார்.







காளீஸ்வரியின் ஆரோக்கியம் மோசமடைந்து கொண்டே சென்றது. மகளை கணவர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச்செல்ல மறுத்தது; அவர் பெண் குழந்தையை விரும்பாதது ஆகியவை மாதவியை கவலையடை செய்தது.ஒரு முறை கீமோதெரபி சிகிச்சைக்குப் பிறகு, மகளின் தலையை கோதி விட்டுக்கொண்டிருந்தார் மாதவி. அப்போது காளீஸ்வரியின் தலைமுடி கொத்தாக கீழே விழுந்தது.



அதைப் பார்த்த காளீஸ்வரி, அம்மா, ஏன் எனது முடி உதிர்கின்றது என்று கேட்டார். மாதவிக்கு மகளின் கேள்விக்கு என்ன பதில் கூறுவதென்று தெரியவில்லை.மாதவி, உறவினர்களிடம் இருந்து கொஞ்சம் கடன் பெற்று மகளுக்கு மருந்துகளை வாங்கி கொடுத்தார். இதற்கிடையில் மாதவியின் கணவர் பிரிந்து சென்று விட்டார். போனவர் திரும்பவே இல்லை.







மாதவியின் வாழ்க்கை ஒரே இரவில் மாறிப்போனது. ஆனால், அவர் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட சிந்தவில்லை. குழந்தைக்காக எதையும் செய்வதற்கும் தயாரானார். கிராமத்தின் அருகேயுள்ள தீப்பெட்டி தொழிற்சாலையில் வேலைக்கு சேர்ந்தார். வெறும் ரூ.2,000 ($ 27.83) மட்டுமே சம்பாதித்து, எப்படியோ வீட்டுத்தேவைகளை சமாளித்தார்.அந்த ஒரு வருட காலத்தில், தனது மகளின் சிகிச்சைக்காக தன்னிடமிருந்த ஒவ்வொரு காசையும், தனக்கு தெரிந்தவர்களிடமிருந்து கடனாகவும் பிச்சையெடுத்தும் செலவழித்தார். மகளுக்கு மருந்து வாங்குவதற்காக சில நாட்கள் பட்டியும் கிடந்தார். இருந்தபோதும் காளீஸ்வரி அந்த கொடியநோயின் பிடியிலிருந்து விடுபடவில்லை. மகளுக்கு நேர்ந்த இந்த நோயினாள் அவரது வாழ்க்கை பரிதாப நிலைக்கு சென்றது. அவர் சரியாக சாப்பிடவில்லை. சரியான தூக்கமும் கிடையாது. வாழ்க்கை மீதிருந்த நம்பிக்கை தகர்ந்தவராகவே காணப்பட்டார்.



காளீஸ்வரியை காப்பாற்ற அவளுக்கிருந்த ஒரே நம்பிக்கை, அவளுடை தகுதிக்கு அப்பாற்பட்டிருந்தது.அந்த நம்பிக்கை, டாக்டர்கள் கூறிய, "மகளின் சிகிச்சைக்கு தேவையான எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு ரூ.20 லட்சம் தேவை" என்ற செய்திதான். அவர் இவ்வளவு பெரிய தொகையை எந்த காலத்திலும் ஏற்பாடு செய்ய முடியாது. இதற்கு அவர் ஆயிரம் ஆண்டுகளாவது வேலை செய்ய வேண்டும். மாதவியின் வாழ்க்கை அவளது மகளை சுற்றியபடியே சென்றது. மகளுக்கு ஏதாவது ஒன்று என்றாள், மாதவி உயிரோடு இருக்கமாட்டார்.

காளீஸ்வரியின் உடல்நிலையோ மோசமடைந்து கொண்டிருந்தது. அவளுக்கு எலும்பு மஜ்ஜை சிகிச்சை உடனடித் தேவையாக இருந்தது. அதற்கு மாதவியின் எலும்பு மஜ்ஜை பொருத்தமாக இருந்தது. ஆனால், அந்த சிகிச்சைக்குரிய பணத்தை கொடுப்பதற்கு அவர் என்ன செய்வார்.



எனக்கு தெரியும், விதி எப்போதுமே ஏழை மக்களுக்கு கொடும் துயரங்களை கொடுக்கும். இந்த கொடுமைக்கெல்லாம் ஒரு எல்லை இருக்கிறதா என தெரியவில்லை என்று மாதவி கேட்கிறார். அவரது கண்கள் வீங்கி கண்ணீரால் நனைந்திருந்தன. நோயால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த நாளில் இருந்து அவருடைய வாழ்க்கை வேட்டையாடப் பட்டுக்கொண்டு இருப்பதாக அவர் உணர்கிறாள்..தயவுசெய்து, அவரது குழந்தையைக் காப்பாற்ற இந்த தாய்க்கு உதவுங்கள்!



Fundraising for cancer is a way to support medical treatment cost. Ketto is a largest crowdfunding website that supports crowdfunding for cancer, heart and many other treatments.

Fundraising for cancer - hyperlink - https://www.ketto.org/crowdfunding?utm_source=external_dinamalar&utm_medium=referral

support medical treatment cost - hyperlink - https://www.ketto.org/crowdfunding?utm_source=external_dinamalar&utm_medium=referral

largest crowdfunding website - hyperlink to https://www.ketto.org/crowdfunding?utm_source=external_dinamalar&utm_medium=referralcrowdfunding for cancer - hyperlink to https://www.ketto.org/crowdfunding?utm_source=external_dinamalar&utm_medium=referral



https://www.ketto.org/fundraiser/savekaaleswari?cause=cancer&payment=form&utm_source=external_dinamalar

Advertisement