கொரோனா பயம்: கேரளாவில் தியேட்டர்கள் மூடல்

திருவனந்தபுரம் : கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக கேரளாவில் நாளை (மார்ச் 11) முதல் மார்ச் 31 வரை தியேட்டர்கள் மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.



உலகத்தையே அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா வைரஸிற்கு உலகளவில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 4 ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது. இந்தியாவிலும் இது பரவ தொடங்கி உள்ளது. கேரளாவில் முதன்முதலில் இருவருக்கு இந்த நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டு பின் அவர்கள் முழுமையாக குணமடைந்தனர்.



இப்போது சிலர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. மேலும் பறவைக் காய்ச்சல் அபாயமும் அங்கு உள்ளதால் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களை முழுமையாக அம்மாநில அரசு கண்காணித்து வருகிறது. மார்ச் 31 வரை தியேட்டர்களை மூட மாநில அரசு அறிவுறுத்தியது. இதையடுத்து அம்மாநில தியேட்டர் உரிமையாளர்களின் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. அரசின் அறிவுரையை ஏற்ற நாளை முதல் மார்ச் 31 வரை தியேட்டர்கள் மூடப்படும் என ஒருமனதாக முடிவெடுக்கப்பட்டது.











தமிழகத்திலும் மூடப்படுமா?



கேரளாவை பின்பற்றி தமிழகத்திலும் தியேட்டர்களை ஒரு மாத காலத்திற்கு மூட வேண்டும் என சிலர் அறிவுறுத்துகின்றனர்.



