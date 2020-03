சபாநாயகர் நோட்டீஸ்: அவகாசம் கேட்ட 11 எம்எல்ஏக்கள்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: நம்பிக்கை ஓட்டெடுப்பில் அரசுக்கு எதிராக ஓட்டளித்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட 11 அதிமுக எம்எல்ஏ.,க்களுக்கு சபாநாயகர் தனபால் நோட்டீஸ் அனுப்பிய நிலையில், அதற்கு விளக்கம் அளிக்க 11 எம்எல்ஏ.,க்களும் ஒரு மாதம் அவகாசம் கேட்டுள்ளனர்.



கடந்த, 2017 பிப்ரவரியில், முதல்வர் பழனிசாமி தலைமையிலான அரசு மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டபோது அதிமுக.,வின் மற்றொரு அணியை சேர்ந்த பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட, 11 எம்.எல்.ஏ.,க்களும், அரசுக்கு எதிராக ஓட்டளித்தனர். இவர்கள் மீது, சபாநாயகர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இதற்கிடையே, பன்னீர்செல்வம் தலைமையிலான அணியினரும், பழனிசாமி தலைமையிலான அணியினரும் மீண்டும் ஒன்றிணைந்து, ஒரே அ.தி.மு.க.,வாக செயல்பட்டனர். இதையடுத்து, அரசுக்கு எதிராக ஓட்டளித்த எம்.எல்.ஏ.,க்களை தகுதி நீக்கம் செய்யக் கோரி, தி.மு.க., சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.







இதனை விசாரித்த நீதிபதிகள், 'சபாநாயகர் முடிவில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது,' என தீர்ப்பளித்தனர். இதனை எதிர்த்து, திமுக தரப்பு, உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள், சபாநாயகர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பார் என நம்புகிறோம் எனக்கூறி வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.



அதன்படி, அரசுக்கு எதராக ஓட்டளித்த பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட 11 எம்எல்ஏ.,க்களுக்கு சபாநாயகர் தனபால் மார்ச் 9ம் தேதி நோட்டீஸ் அனுப்பினார். இதற்கு விளக்கமளிக்க ஒரு மாதம் அவகாசம் கேட்டு 11 எம்எல்ஏ.,க்களும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

