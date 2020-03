கொரோனாவால் மக்கள் பீதி அடைய வேண்டாம்: மோடி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: உலகம் முழுவதும் பரவி வரும் கொரோனாவால் மக்கள் பீதி அடைய வேண்டாம் என பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.





உலகம் முழுவதும் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேலானவர்கள் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்தியாவில் 73 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். டில்லியில் பள்ளி, கல்லூரி, தியேட்டர்களை வரும் மார்ச்-31 ம் தேதி வரை மூட முதல்வர் கெஜ்ரிவால் உத்தரவிட்டுள்ளார்.



இந்த கொரோனா வைரஸ் தொடர்பாக பிரதமர் மோடி அவரது டுவிட்டரில் கூறியிருப்பதாவது: கொரோனா வைரஸ் பரவி வருவதால் அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. மக்கள் யாரும் அச்சப்பட தேவையில்லை. முன்னெச்சரிக்கையுடன் செயல்படுமாறு கேட்டு கொள்கிறேன். இது போல் மத்திய அமைச்சர்கள் யாரும் வெளிநாடு செல்ல வேண்டாம்.





மக்களும் அவசியமற்ற பயணங்களை தவிர்க்கவும். பெரும் அளவில் கூட்டம் கூடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். கொரோனா பரவலை தடுப்பதன் மூலம் அனைவரது பாதுகாப்பையும் நாம் உறுதி செய்ய முடியும். இவ்வாறு பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.

