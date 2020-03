இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: சட்டசபையில் எம்.எல்.ஏ.,க்களுக்கு காய்ச்சல் சோதனை நடத்தப்பட்டது. உலகம் முழுவதும், கொரோனா அச்சுறுத்தல் நாளுக்கு நாள் அனைவரையும் பீதியில் ஆழ்த்தி உள்ளது. உலகம் முழுவதும் ஒன்றரை லட்சத்திற்கும் மேலானவர்கள் இந்த வைரசால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.





விமானநிலையங்கள், ரயில்வே நிலையம், கோயில்கள், மக்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகளில் தீவிர கண்காணிப்பும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.இந்நிலையில் இன்று (மார்ச் 16) சட்டசபை துவங்கியதும், எம்எல்ஏ.,க்களுக்கு சட்டசபை வளாகத்தின் வெளியே ஊழியர்கள் தெர்மா மீட்டர் மூலம் காய்ச்சல் இருக்கிறதா என்று சோதிக்கப்பட்டது. ஆளும் கட்சி எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மற்றும் எதிர்கட்சி எம்எல்ஏ.,க்கள் அனைவரும் வரிசையாக சென்று சோதித்து கொண்டனர்.









ம.பி., சட்டசபையில் மாஸ்க் அணிந்த எம்எல்ஏ.,க்கள்

இது போல் இன்று கூடிய மத்தியபிரதேச சட்டசபையில் நம்பிக்கை ஓட்டெடுப்பு நடக்கிறது. இதற்கென பங்கேற்க வந்த எம்எல்ஏ.,க்கள் பலர் மாஸ்க் அணிந்தபடி வந்தனர்.

