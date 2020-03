இந்திய ராணுவ வீரருக்கு கொரோனா

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: லே, லடாக் பகுதிகளில் பணிபுரியும் 34 வயதான இந்திய ராணுவ வீரர் ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனையடுத்து அவருக்கு, மருத்துவமனையில் தனி அறையில் வைத்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.



பாதிக்கப்பட்ட அந்த ராணுவ வீரர், இந்திய ராணுவத்தின், லடாக் ஸ்கவுட்ஸ் படையை சேர்ந்தவர். கடந்த பிப்., இறுதியில் விடுமுறையில் இருந்தார். அப்போது அவரது தந்தை ஈரானுக்கு சென்று விட்டு பிப்.,27 அன்று வீடு வந்தார். தந்தையை பார்த்துவிட்டு மார்ச் 2 ல் பணியில் சேர்ந்தார். பிப்.,29 அன்று, தந்தைக்கு கொரோனா அறிகுறி ஏற்படவே அவர் மருத்துவமனையில் சேர்ந்தார். ரத்தப்பரிசோதனையில், மார்ச் 6 அன்று அவருக்கு கொரோனா உள்ளது உறுதிபடுத்தப்பட்டது. இதனையடுத்து அவர் தனி வார்டில் தங்கி சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.







இதன் பின்னர், ராணுவ வீரருக்கும் நடந்த சோதனையில் அவருக்கும் கொரோனா உள்ளது உறுதிபடுத்தப்பட்டது. அவரும் தனி வார்டில் தங்கி சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அவரின் சகோதரி, மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகளும் மருத்துவமனையில் தனி வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

