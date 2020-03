கோவையில் இருந்து கேரளா செல்லும் பஸ்கள் நிறுத்தம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

கோவை: கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, கோவையில் இருந்து கேரளா செல்லும் 45 பஸ்களின் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டது.



கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்கும் விதமாக தேவையில்லாத பயணத்தை பொது மக்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதனால், ரயில்களில் பயணிப்போர் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறைந்துள்ளது. கடந்த மார்ச் 11 முதல் 17 வரையிலான காலகட்டத்தில், தெற்கு ரயில்வேயில், ரயில் முன்பதிவு டிக்கெட் ரத்து செய்வது 45 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தில், 3 நாட்களில், டிக்கெட் முன்பதிவு டிக்கெட் ரத்துசெய்வது 33 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. ரயிலில் பயணிப்போரின் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறைந்துள்ளது.







போதிய முன்பதிவு இல்லாத காரணத்தினாலும் 14 ரயில்களின் சேவையை தெற்கு ரயில்வே ரத்து செய்துள்ளது. எக்ஸ்பிரஸ், துரந்தோ உள்ளிட்ட பல்வேறு ரயில்களின் சேவை ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.



விமானங்கள் ரத்து



இதனிடையே, சென்னையில் இருந்து கிளம்பும் சர்வதேச விமானங்கள் 46, உள்நாட்டு விமானங்கள் 16 என மொத்தம் 62 விமான சேவை ரத்து செய்யப்பட்டது



பஸ்கள் நிறுத்தம்



கொரோனோ அச்சுறுத்தல் காரணமாக, வெளிமாநிலங்களுக்கு செல்வதை தவிர்க்கும்படி தமிழக அரசு அறிவுரை வழங்கியது. கேரளாவில், கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ளது. இதனால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, கோவையில் இருந்து கேரளா செல்லும் 45 பஸ்களின் சேவை நிறுத்தப்பட்டது. மேலும், பயணிகளின் வருகை குறைவு காரணமாக, கோவை, பொள்ளாச்சியில் 168 பஸ்களின் சேவையும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

