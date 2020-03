நீதி நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது: பிரதமர் மோடி

புதுடில்லி: நிர்பயா குற்றவாளிகளுக்கு தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள பிரதமர் மோடி, நீதி நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளதாவது: நீதி நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது. பெண்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் மரியாதையை உறுதி செய்வது மிகவும் முக்கியமானது. அனைத்து துறைகளிலும் நமது பெண்கள் சிறப்பாக செயல்படுகின்றனர். உள்ளது. பெண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பதில் கவனம் செலுத்துவதிலும், சமத்துவம் மற்றும் சமவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையிலும் நாட்டை நாம் அனைவரும் கட்டமைக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Justice has prevailed.



It is of utmost importance to ensure dignity and safety of women.



Our Nari Shakti has excelled in every field. Together, we have to build a nation where the focus is on women empowerment, where there is emphasis on equality and opportunity.