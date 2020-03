கொலைவெறி கொரோனாவிடம் மெத்தனம் ஏன்? இத்தாலி நிலை இந்தியாவிற்கு வேண்டாம்

ஓரிடத்தில் கூடியிருந்து செய்தால் தான் கூட்டு ப்ரார்த்தனை என்றல்ல. தனித்தனியே இருந்தாலும் அகில நன்மைக்காக அவரவர் வீடுகளில் ப்ரார்த்திப்பதும் கூட்டு ப்ரார்த்தனையே. கடவுளாக பார்த்து, வயது, ஜாதி, மத, தேச வித்யாசம் இன்றி ஒரு கட்டாய ஓய்வை நமக்கு அளித்திருக்கிறார். அனைவரும் நிறைய ப்ரார்த்தனை, ஜெபம், அவரவர்கள் முறைப்படி செய்யலாம். அந்தணர்கள் வேதம் ஓதி, முறைப்படி சந்த்யா வந்தன நித்ய கர்மாக்களை செய்து உலக நன்மைக்காக ப்ரார்த்திக்கலாம். வந்திருக்கும் "சீன கரோணாவை" விரட்டுவது மட்டுமின்றி, குறித்த காலத்தில் மழை பெய்து, விளைச்சல் பெருகி, நாட்டின் பொருளாதாரம் சீரடைய குழந்தைகள் விரைவில் பள்ளிக்குச் சென்று கல்விக் கற்பதற்கு, நாம் அனைவரும் பணியை மீண்டும் துவங்க, ஆலயக் கதவுகள் திறந்து நாம் ஆண்டவனை மீண்டும் கண்டு அருள் பெற இருக்கும் இடத்தில் இருந்தே ப்ரார்த்திப்போம். தமிழ் மறைகளாகிய தேவார, திருவாசக, திருப்புகழ், திருவருட்பா, திவ்ய ப்ரபந்தப் பாடல்களில் ஒரு சில பாடல்களையாவது தினமும் ஓதக் கிடைத்த அரிய வாய்ப்பு. நம் புராண இதிஹாஸங்களையும் படித்து தெளிவுறலாம். நம் குழந்தைகளையும் இதில் பங்கேற்கச் செய்யலாம். Whstsapp மூலமாகத் தெரிந்தவர்கள் மூலம் கற்கலாம். சிறந்த இந்தியனாகத் தமிழனாக, தேச/தெய்வ பக்தி உள்ளவர்களாகத் திகழலாம். Let us NOT miss this God Given Opportunity.